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Глава брестской областной федерации футбола: «Будущее Журавеля в «Динамо»? Если Кубок не выиграем, сделаются определенные выводы»
21.05.2017 13:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель брестской областной федерации футбола и бывший тренер брестчан Евгений Троцюк прокомментировал зависимость будущего Владимира Журавеля и выступлением команды в финале Кубка Беларуси.
– Нервозность у руководства есть. Но это нормальная ситуация для клуба, у которого не получается выполнять поставленные задачи. Надо перетерпеть и дождаться прорыва.
– У вас есть опасения за будущее Владимира Журавеля и всего проекта в целом?
– Да. Люди, спонсирующие проект, нацелены на результат. И если его не будет, если Кубок не выиграем, сделаются определенные выводы. Но это не будет означать, что люди свернут проект, соберут вещи и уедут из Бреста. Уверен, развала команды не случится, – считает Троцюк.
Большой репортаж из Бреста читайте в материале Tribuna.com.
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Глава брестской областной федерации футбола: «Будущее Журавеля в «Динамо»? Если Кубок не выиграем, сделаются определенные выводы»
Председатель брестской областной федерации футбола и бывший тренер брестчан Евгений Троцюк прокомментировал зависимость будущего Владимира Журавеля и...
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