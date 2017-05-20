Глава брестской областной федерации футбола: «Будущее Журавеля в «Динамо»? Если Кубок не выиграем, сделаются определенные выводы»

Председатель брестской областной федерации футбола и бывший тренер брестчан Евгений Троцюк прокомментировал зависимость будущего Владимира Журавеля и выступлением команды в финале Кубка Беларуси.

– Нервозность у руководства есть. Но это нормальная ситуация для клуба, у которого не получается выполнять поставленные задачи. Надо перетерпеть и дождаться прорыва.

– У вас есть опасения за будущее Владимира Журавеля и всего проекта в целом?

– Да. Люди, спонсирующие проект, нацелены на результат. И если его не будет, если Кубок не выиграем, сделаются определенные выводы. Но это не будет означать, что люди свернут проект, соберут вещи и уедут из Бреста. Уверен, развала команды не случится, – считает Троцюк.

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«Если Журавель возьмет трофей, может работать дальше». В Бресте ждут финал Кубка