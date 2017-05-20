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Вальверде подпишет с «Барселоной» 2-летний контракт, о назначении объявят 29 мая

21.05.2017 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде согласовал все условия контракта с «Барселоной».

Соглашение будет рассчитано на 2 года. Ранее Вальверде отказал «Валенсии», «Севилье» и клубам АПЛ.

«Барселона» официально объявит о назначении Вальверде 29 мая.

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике покидает свой пост летом.

 
 
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Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде согласовал все условия контракта с «Барселоной».

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