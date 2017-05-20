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Представители Гродно и Бреста в знак протеста не отправились на повторные выборы председателя Белорусской федерации фехтования

21.05.2017 15:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Федерации фехтования Брестской и Гродненской областей не посылали своих делегатов на повторную выборную конференцию Белорусской федерации фехтования, которая поменяла новоиспеченного председателя.

Федерация фехтования Брестской области мотивировала решение тем, что повторная отчетно-выборная конференция может быть назначена только по решению судебных органов, определивших, что отчетно-выборная конференция, проходившая 17 мая 2017 года, не является действительной.

Федерация фехтования Гродненской области не посылала делегатов в связи с тем, что заседание данной Конференции назначено неправомерно, с грубейшими нарушениями Устава ОО «БРФФ».

Напомним, в конце минувшей недели делегаты конференции Белорусской федерации фехтования, не поддержавшие рекомендованного сверху кандидата, подверглись гонениям.

Спустя три дня повторная внеочередная выборная конференция Белорусской федерации фехтования поменяла новоиспеченного председателя.

 
 
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Федерации фехтования Брестской и Гродненской областей не посылали своих делегатов на повторную выборную конференцию Белорусской федерации фехтования, которая...

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