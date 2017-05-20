|
Представители Гродно и Бреста в знак протеста не отправились на повторные выборы председателя Белорусской федерации фехтования
21.05.2017 15:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Федерации фехтования Брестской и Гродненской областей не посылали своих делегатов на повторную выборную конференцию Белорусской федерации фехтования, которая поменяла новоиспеченного председателя.
Федерация фехтования Брестской области мотивировала решение тем, что повторная отчетно-выборная конференция может быть назначена только по решению судебных органов, определивших, что отчетно-выборная конференция, проходившая 17 мая 2017 года, не является действительной.
Федерация фехтования Гродненской области не посылала делегатов в связи с тем, что заседание данной Конференции назначено неправомерно, с грубейшими нарушениями Устава ОО «БРФФ».
Напомним, в конце минувшей недели
Спустя три дня повторная внеочередная выборная конференция Белорусской федерации фехтования
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители Гродно и Бреста в знак протеста не отправились на повторные выборы председателя Белорусской федерации фехтования
Федерации фехтования Брестской и Гродненской областей не посылали своих делегатов на повторную выборную конференцию Белорусской федерации фехтования, которая...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии