Представители Гродно и Бреста в знак протеста не отправились на повторные выборы председателя Белорусской федерации фехтования

Федерации фехтования Брестской и Гродненской областей не посылали своих делегатов на повторную выборную конференцию Белорусской федерации фехтования, которая поменяла новоиспеченного председателя.

Федерация фехтования Брестской области мотивировала решение тем, что повторная отчетно-выборная конференция может быть назначена только по решению судебных органов, определивших, что отчетно-выборная конференция, проходившая 17 мая 2017 года, не является действительной.

Федерация фехтования Гродненской области не посылала делегатов в связи с тем, что заседание данной Конференции назначено неправомерно, с грубейшими нарушениями Устава ОО «БРФФ».

Напомним, в конце минувшей недели делегаты конференции Белорусской федерации фехтования, не поддержавшие рекомендованного сверху кандидата, подверглись гонениям .

Спустя три дня повторная внеочередная выборная конференция Белорусской федерации фехтования поменяла новоиспеченного председателя .