Решающие матчи в борьбе за медали состоятся на чемпионате мира по хоккею

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решающие матчи в борьбе за медали состоятся сегодня на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале 81-го мирового форума сыграют Канада и Швеция. Начало матча на Lanxess Arena в Кельне в 21.45. Телеканал "Беларусь 1" проведет прямую трансляцию игры.

Мачт обещает быть захватывающим. В борьбе за золотые медали встретятся две команды, которые не отсиживаются в обороне и показывают яркий атакующий хоккей. Настоящим открытием турнира стал шведский нападающий клуба НХЛ "Торонто" Уильям Нюландер: в девяти матчах он забросил семь шайб и отдал семь голевых передач. Убедительно в Кельне, несмотря на тяжелый сезон в "Вашингтоне" и борьбу в плей-офф в Кубке Стэнли, выглядит в атаке и лидер "Тре Крунур" Никлас Бэкстрем. Европейцам есть что противопоставить канадцам, у которых также немало игроков высокого уровня, способных за 10-15 минут обернуть ход встречи в свою пользу и забросить четыре гола, как это произошло в полуфинале с Россией днем ранее.

Команда под руководством Олега Знарка, не менее яркая и самобытная, попытается реабилитироваться за поражение от канадцев (2:4) в матче за третье место с финнами. Начало игры сегодня в Кельне в 17.15. Прямую трансляцию проведет телеканал "Беларусь 5" .

Сборная Беларуси, одержав две победы в семи матчах, заняла на чемпионате мира 13-е место. Наиболее успешным для белорусов за время выступления в элитном дивизионе остается мировой форум 2006 года в Риге, когда они заняли шестое место.-0-