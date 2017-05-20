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MGM National Harbor. Белорус Релих потерпел второе поражение подряд

21.05.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рансес Бартелеми (26-0, 13 КО) в претендентском бою MGM National Harbor победил белоруса Кириллу Релиху (21-2, 19 КО), обеспечив тому второе подряд поражение.

Судьи отдали Бартелеми предпочтение со счетом 117-109, 116-110 и 115-111. UD 12. Таким образом, кубинец стал топ-претендентом по линии WBA в своем весе.

Отметим, что известный портал vRINGe считают решение арбитров неоднозначный. По мнению издания, судьи имели право объявить ничейный результат — 113-113.

Видеозапись боя будет доступна позже.

 
 
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рансес Бартелеми (26-0, 13 КО) в претендентском бою MGM National Harbor победил белоруса Кириллу Релиху (21-2, 19 КО), обеспечив тому...

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