|
MGM National Harbor. Белорус Релих потерпел второе поражение подряд
21.05.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рансес Бартелеми (26-0, 13 КО) в претендентском бою MGM National Harbor победил белоруса Кириллу Релиху (21-2, 19 КО), обеспечив тому второе подряд поражение.
Судьи отдали Бартелеми предпочтение со счетом 117-109, 116-110 и 115-111. UD 12. Таким образом, кубинец стал топ-претендентом по линии WBA в своем весе.
Отметим, что известный портал vRINGe считают решение арбитров неоднозначный. По мнению издания, судьи имели право объявить ничейный результат — 113-113.
Видеозапись боя будет доступна позже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рансес Бартелеми (26-0, 13 КО) в претендентском бою MGM National Harbor победил белоруса Кириллу Релиху (21-2, 19 КО), обеспечив тому...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии