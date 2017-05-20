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«Неман» – «Крумкачы». Савицкий оформил дубль и единолично возглавил гонку бомбардиров
21.05.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках 9-го тура высшей лиги «Неман» дома обыгрывает «Крумкачы» (2:0, первый тайм).
Полузащитник хозяев Павел Савицкий забил оба мяча гродненской команды, оформив дубль.
Таким образом, в 8 матчах на счету хавбека уже 6 мячей. Игрок единолично возглавляет список бомбардиров. У ближайших преследователей гродненца – Александра Макася, Мурата Хотова, Сенена Себаи и Михаила Гордейчука – по четыре гола.
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Отметим, что Савицкий забивает в четвертом матче подряд. В предыдущих встречах «Немана» с «Днепром», «Нафтаном» и «Торпедо-БелАЗ» Павел отличался по разу.
Также отметим, что больше 6 голов за сезон Савицкий не забивал ни разу с 2014 года, когда он стал автором 11 мячей.
Подробную статистику Савицкого смотрите
Напомним, Игорь Криушенко не вызвал Павла Савицкого на ближайший товарищеский матч сборной Беларуси против Швейцарии.
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В рамках 9-го тура высшей лиги «Неман» дома обыгрывает «Крумкачы» (2:0, первый тайм).
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