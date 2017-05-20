ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Неман» – «Крумкачы». Савицкий оформил дубль и единолично возглавил гонку бомбардиров

21.05.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В рамках 9-го тура высшей лиги «Неман» дома обыгрывает «Крумкачы» (2:0, первый тайм).

Полузащитник хозяев Павел Савицкий забил оба мяча гродненской команды, оформив дубль.

Таким образом, в 8 матчах на счету хавбека уже 6 мячей. Игрок единолично возглавляет список бомбардиров. У ближайших преследователей гродненца – Александра Макася, Мурата Хотова, Сенена Себаи и Михаила Гордейчука – по четыре гола.

Tribuna.com ведет текстовую трансляцию матча «Неман» – «Крумкачы».

Отметим, что Савицкий забивает в четвертом матче подряд. В предыдущих встречах «Немана» с «Днепром», «Нафтаном» и «Торпедо-БелАЗ» Павел отличался по разу.

Также отметим, что больше 6 голов за сезон Савицкий не забивал ни разу с 2014 года, когда он стал автором 11 мячей.

Подробную статистику Савицкого смотрите здесь.

Напомним, Игорь Криушенко не вызвал Павла Савицкого на ближайший товарищеский матч сборной Беларуси против Швейцарии.

4 вопроса к расширенному списку Игоря Криушенко

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках 9-го тура высшей лиги «Неман» дома обыгрывает «Крумкачы» (2:0, первый тайм).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Представители Гродно и Бреста в знак протеста не отправились на повторные выборы председателя Белорусской федерации фехтования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика