«Неман» – «Крумкачы». Савицкий оформил дубль и единолично возглавил гонку бомбардиров

В рамках 9-го тура высшей лиги «Неман» дома обыгрывает «Крумкачы» (2:0, первый тайм).

Полузащитник хозяев Павел Савицкий забил оба мяча гродненской команды, оформив дубль.

Таким образом, в 8 матчах на счету хавбека уже 6 мячей. Игрок единолично возглавляет список бомбардиров. У ближайших преследователей гродненца – Александра Макася, Мурата Хотова, Сенена Себаи и Михаила Гордейчука – по четыре гола.

Tribuna.com ведет текстовую трансляцию матча «Неман» – «Крумкачы» .

Отметим, что Савицкий забивает в четвертом матче подряд. В предыдущих встречах «Немана» с «Днепром», «Нафтаном» и «Торпедо-БелАЗ» Павел отличался по разу.

Также отметим, что больше 6 голов за сезон Савицкий не забивал ни разу с 2014 года, когда он стал автором 11 мячей.

Подробную статистику Савицкого смотрите здесь .

Напомним, Игорь Криушенко не вызвал Павла Савицкого на ближайший товарищеский матч сборной Беларуси против Швейцарии.

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