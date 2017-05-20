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Италия (U-20) – Уругвай (U-20). Судьи назначили пенальти после видеоповтора
21.05.2017 15:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Судьи матча ЧМ-2017 (U-20) между сборными Италии и Уругвая назначили пенальти после видеоповтора.
На принятие решения при помощи видео-судьи ушло менее минуты.
Напомним, что ФИФА проводит тестирование системы видеоповторов на ЧМ-2017 (U-20).
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Судьи матча ЧМ-2017 (U-20) между сборными Италии и Уругвая назначили пенальти после видеоповтора.
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