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Италия (U-20) – Уругвай (U-20). Судьи назначили пенальти после видеоповтора

21.05.2017 15:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Судьи матча ЧМ-2017 (U-20) между сборными Италии и Уругвая назначили пенальти после видеоповтора.

На принятие решения при помощи видео-судьи ушло менее минуты.

Напомним, что ФИФА проводит тестирование системы видеоповторов на ЧМ-2017 (U-20).

ВИДЕО

 
 
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Судьи матча ЧМ-2017 (U-20) между сборными Италии и Уругвая назначили пенальти после видеоповтора.

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