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Европейские игры-2019. Турнир пройдет с 21 по 30 июня на 12 минских площадках

21.05.2017 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Определены даты и арены проведения Европейских Игр 2019 года, которые пройдут в Минске.

Турнир состоится 21-30 июня 2019 года. Церемонии открытия и закрытия пройдут на стадионе «Динамо» в Минске, а некоторые соревнования могут начаться 20 июня – за день до официального старта Игр.

«Минск-Арена» была подтверждена как место проведения соревнований по гимнастике: на мультифункциональной площадке на 15 000 зрителей пройдут турниры по спортивной и художественной гимнастике, акробатике, прыжкам на батуте. На велодроме пройдут гонки на треке и соревнования по бадминтону. Конькобежный стадион станет разминочной ареной.

Гонки на шоссе будут проведены на улицах города, на Palova-Арене на 2 000 мест в центре города будут организованы соревнования по баскетболу 3x3.

Бокс пройдет во Дворце спорта «Уручье», а соревнования по борьбе вольной, греко-римской, женской и самбо – на «Чижовка-Арене», состязания спринтерскому каноэ – на гребном канале в Заславле, каратэ и дзюдо – во Дворце спорта, пляжный футбол и пляжный волейбол – на базе СОК «Олимпийский», стрельба – в «Sporting Club», настольный теннис – в «Falcon Club», стрельба из лука – на площадках футбольного клуба «Минск».

Подтверждено, что 11 из 16 видов спорта будут выступать в качестве квалификационных на Олимпиаду-2020. Исключение составят гимнастика и борьба, а также баскетбол 3х3, самбо и пляжный футбол, не включенные в олимпийскую программу.

Спортсмены разместятся в студенческой деревне. Ожидается, что во вторых Играх примут участие 4000 спортсменов и 2000 официальных лиц.

 
Теги: Минск
 
 
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Определены даты и арены проведения Европейских Игр 2019 года, которые пройдут в Минске.

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