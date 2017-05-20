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Европейские игры-2019. Председателем оргкомитета турнира назначен премьер-министр Беларуси Кобяков

21.05.2017 16:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председателем оргкомитета Минск-2019 назначен премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Георгий Катулин, работавший ранее генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, возглавит дирекцию. Действующий генсек НОК Анатолий Котов станет его заместителем.

Первый вице-президент Андрей Асташевич будет включен в состав Исполнительного комитета EOК в качестве кооптированного члена как представитель Минск-2019.

Сергей Шаблыко утвержден в качестве спортивного директора Игр.

 
Теги: Минск
 
 
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Председателем оргкомитета Минск-2019 назначен премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

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