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Европейские игры-2019. Председателем оргкомитета турнира назначен премьер-министр Беларуси Кобяков
21.05.2017 16:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председателем оргкомитета Минск-2019 назначен премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.
Георгий Катулин, работавший ранее генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, возглавит дирекцию. Действующий генсек НОК Анатолий Котов станет его заместителем.
Первый вице-президент Андрей Асташевич будет включен в состав Исполнительного комитета EOК в качестве кооптированного члена как представитель Минск-2019.
Сергей Шаблыко утвержден в качестве спортивного директора Игр.
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Председателем оргкомитета Минск-2019 назначен премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.
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