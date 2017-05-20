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Белоруска Алина Горносько заняла третье место на ЧЕ по художественной гимнастике

21.05.2017 16:30 — Новости Спорта | БелТА  
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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алина Горносько заняла третье место на чемпионате Европы по художественной гимнастке, который завершился в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В отдельных видах она уверенно выполнила композицию с мячом и получила за свое выступление 17,550 балла, став обладателем бронзовой награды. Победила в этом виде россиянка Арина Аверина - 18,850 балла. Серебро у другой представительницы России Александры Солдатовой - 18,125. Алина Горносько также заняла четвертое место в упражнении с булавами - 17,250 очка (золотая медаль вновь у Арины Авериной - 19,075) и пятую позицию после выступления с лентой - 16,550.

В финалах отдельных упражнений приняла участие еще одна белоруска Екатерина Галкина, лучшим результатом которой стало пятое место в упражнении с обручем. В командных выступлениях белорусская юниорская дружина с десятью булавами в составе Вероники Беляевой, Анастасии Макуцевич, Алины Трушкиной, Дианы Мисюченко, Лолиты Мацкевич и Ксении Еременко расположилась на четвертом месте в итоговом протоколе - 16,300 балла. Лучшими на чемпионате Европы стали россиянки - 16,950.

Бронзовая медаль Алины Горносько вторая в копилке сборной Беларуси. Ранее белорусские грации на континентальном форуме в столице Венгрии завоевали серебряную награду в командном многоборье (результат определялся по итогам квалификации в отдельных видах и юниорских сборных в групповых упражнениях), уступив лишь россиянкам.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В отдельных видах она уверенно выполнила композицию с мячом и получила за свое выступление 17,550 балла, став обладателем бронзовой награды.

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