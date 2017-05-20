Камо Оганесян: «Мне кажется, белорусская власть способна возродить ваш язык. Почему не говорить на родном языке, если он существует?»

Полузащитник «Торпедо-БелАЗа» Камо Оганесян признался, что очень уважает армянский язык.

— Мы действительно любим прихвастнуть: допустим, часто вспоминаем про Генриха Мхитаряна, который выступает за «Манчестер Юнайтед», вкусный армянский коньяк, гору Арарат. Я думаю, и в Беларуси гордятся соотечественниками, поднимающими флаг страны и показывающими всему миру, кто такие белорусы. Мы очень уважаем армянский язык — в семье всегда общаемся только на нем.

Честно говоря, задумывался, почему белорусский язык практически мертв и люди не разговаривают на нем. Может быть, так происходит из-за того, что в Беларуси очень многое связано с Россией. Для меня, конечно, такая языковая ситуация только в плюс — я владею русским и не понимаю белорусского. Если бы в Жодино говорили на армянском, было бы вообще супер.

Удивляюсь, когда спрашивают, на каком языке разговаривают армяне. Естественно, мы все общаемся на своем родном. Мне кажется, белорусская власть способна возродить ваш язык, для начала можно ввести белорусскоязычное преподавание в школах. Почему не говорить на родном языке, если он существует? – сказал Оганесян.