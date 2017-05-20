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«Оренбург» и тульский «Арсенал» сыграют в стыковых матчах премьер-лиги
21.05.2017 17:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Оренбург» и тульский «Арсенал» избежали прямого вылета из премьер-лиги и теперь сыграют в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе.
«Оренбург», обыграв в последнем туре «Ростов» (2:0), набрал 30 очков и поднялся на 13-е место, но уступил «Анжи» (у которого тоже 30 очков) по личным встречам (0:0, 0:1).
Тульский «Арсенал» в 30-м туре разгромил «Спартак» (3:0) и поднялся на 14-ю строчку.
Теперь «Оренбург» сыграет с хабаровским СКА, который стал четвертым в ФНЛ, а тульский «Арсенал» – с «Енисеем».
Первые игры пройдут 25 мая в Хабаровске и Красноярске, ответные – 28 мая в Оренбурге и Туле соответственно.
Напомним, что напрямую из премьер-лиги вылетели «Крылья Советов» и «Томь».
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«Оренбург» и тульский «Арсенал» избежали прямого вылета из премьер-лиги и теперь сыграют в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе.
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