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«Оренбург» и тульский «Арсенал» сыграют в стыковых матчах премьер-лиги

21.05.2017 17:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Оренбург» и тульский «Арсенал» избежали прямого вылета из премьер-лиги и теперь сыграют в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе. 

«Оренбург», обыграв в последнем туре «Ростов» (2:0), набрал 30 очков и поднялся на 13-е место, но уступил «Анжи» (у которого тоже 30 очков) по личным встречам (0:0, 0:1). 

Тульский «Арсенал» в 30-м туре разгромил «Спартак» (3:0) и поднялся на 14-ю строчку. 

Теперь «Оренбург» сыграет с хабаровским СКА, который стал четвертым в ФНЛ, а тульский «Арсенал» – с «Енисеем». 

Первые игры пройдут 25 мая в Хабаровске и Красноярске, ответные – 28 мая в Оренбурге и Туле соответственно.

Напомним, что напрямую из премьер-лиги вылетели «Крылья Советов» и «Томь». 

 
 
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«Оренбург» и тульский «Арсенал» избежали прямого вылета из премьер-лиги и теперь сыграют в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе.

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