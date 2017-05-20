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«Крылья Советов» вылетели из премьер-лиги

21.05.2017 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Крылья Советов» заняли 15-е место и вылетели из премьер-лиги.

Самарская команда проиграла дома «Тереку» в 30-м туре премьер-лиги. У «Крыльев» осталось 28 очков – столько же стало у тульского «Арсенала» после победы над «Спартаком». При равенстве очков первый дополнительный показатель – количество побед. У «Арсенала» их 7, у «Крыльев» – 6.

Обогнал команду из Самары и «Оренбург», который переиграл «Ростов» и набрал 30 очков. 

«Крылья Советов» уже вылетали в ФНЛ в 2014 году. Через год команда заняла там первое место и вернулась в РФПЛ.

Ранее в ФНЛ вылетела «Томь», занявшая 16-е место в чемпионате России.

Напомним, «Крылья Советов» возглавляет белорусский специалист Вадим Скрипченко. Также в команде играют белорусы Сергей Корниленко и Александр Глеб.

 
 
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«Крылья Советов» заняли 15-е место и вылетели из премьер-лиги.

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