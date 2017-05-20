|
ЦСКА вышел в Лигу чемпионов, «Зенит» – в Лигу Европы
21.05.2017 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
ЦСКА разгромил «Анжи» в матче 30-го тура чемпионата России (4:0).
Таким образом, армейцы гарантировали себе участие в отборочном раунде Лиги чемпионов. Занявший третье место в премьер-лиге «Зенит» будет выступать в Лиге Европы.
Итоговая таблица чемпионата России доступна
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЦСКА разгромил «Анжи» в матче 30-го тура чемпионата России (4:0).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии