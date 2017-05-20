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ЦСКА вышел в Лигу чемпионов, «Зенит» – в Лигу Европы

21.05.2017 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ЦСКА разгромил «Анжи» в матче 30-го тура чемпионата России (4:0).

Таким образом, армейцы гарантировали себе участие в отборочном раунде Лиги чемпионов. Занявший третье место в премьер-лиге «Зенит» будет выступать в Лиге Европы.

Итоговая таблица чемпионата России доступна здесь.

 
 
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ЦСКА разгромил «Анжи» в матче 30-го тура чемпионата России (4:0).

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