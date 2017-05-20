Во время матча. Фото ФК "Крумкачы"

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского "Немана" одержали пятую победу в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем поединке 9-го тура гродненская дружина выиграла у гостей из минского ФК "Крумкачы" с сухим счетом 2:0. Оба мяча в первой половине встречи забил лидер "Немана" Павел Савицкий, который на 27-й минуте игры реализовал пенальти, а через 6 минут оформил голевой дубль. Теперь в активе Павла Савицкого 6 мячей, и он возглавил бомбардирскую гонку 28-го национального первенства.

Сегодня состоятся еще два матча: "Славия" (Мозырь) - "Ислочь" (Минский район), "Городея" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).

Результаты встреч, состоявшихся накануне: "Шахтер" (Солигорск) - "Слуцк" - 2:1, БАТЭ (Борисов) - "Динамо" (Минск) - 1:0, "Гомель" - "Нафтан" (Новополоцк) - 3:1, "Динамо" (Брест) - "Витебск" - 2:0, "Минск" - "Днепр" (Могилев) - 0:0.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Шахтер" - 22 очка (разница мячей - 12-3), БАТЭ - 20 (16-5), "Динамо" (Минск) - 18 (9-3), "Неман" - 17 (12-8), "Слуцк" - 17 (12-6).-0-