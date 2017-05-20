Виктор Гончаренко привел ЦСКА к серебру футбольного чемпионата России

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко завоевали серебряные медали чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем поединке заключительного, 30-го тура премьер-лиги армейцы разгромили махачкалинский "Анжи" со счетом 4:0 и обеспечили себе второе место вслед за московским "Спартаком". Конкурент ЦСКА в борьбе за серебро и путевку в Лигу чемпионов питерский "Зенит" также добился победы, обыграв в Москве "Локомотив" 2:0, но отстал от команды Гончаренко на 1 балл и стал обладателем бронзы, получив пропуск в Лигу Европы. Вместе с "Зенитом" во втором по рангу континентальном турнире сыграют футболисты "Краснодара", которые разгромили на выезде главного неудачника сезона томскую "Томь" - 5:1. В составе краснодарцев голевой дубль оформил Федор Смолов, который стал лучшим бомбардиром российского чемпионата, забив 17 мячей.

Вместе с томичами премьер-лигу покидают самарские "Крылья Советов", в которых играет белорусский форвард Сергей Корниленко. Сегодня "крылышки" уступили у себя дома грозненскому "Тереку" 1:3 и потеряли прописку в элитном дивизионе российского первенства.

В стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге сыграет тульский "Арсенал", победивший у себя дома "Спартак" - 3:0, и "Оренбург", переигравший на своем поле гостей из "Ростова" со счетом 2:0. В составе "Оренбурга" весь матч отыграл белорус Станислав Драгун, а один из лидеров ростовчан Тимофей Калачев был заменен на 55-й минуте встречи.

Итоговое положение:

1. "Спартак" - 69 очков (разница мячей - 46-27),

2. ЦСКА - 62 (47-15),

3. "Зенит" - 61 (50-19),

4. "Краснодар" - 49 (40-22),

5. "Терек" - 48 (38-35),

6. "Ростов" - 48 (36-18),

7. "Уфа" - 43 (22-25),

8. "Локомотив" - 42 (39-27),

9. "Рубин" - 38 (30-34),

10. "Амкар" - 35 (25-29),

11. "Урал" - 30 (24-44),

12. "Анжи" - 30 (24-38),

13. "Оренбург" - 30 (25-36),

14. "Арсенал" - 28 (18-40),

15. "Крылья Советов" - 28 (31-39),

16. "Томь" - 14 (17-64).

В стыковых матчах "Арсенал" сыграет с хабаровским СКА, "Оренбург" будет соперничать с красноярским "Енисеем". В премьер-лигу вышли московское "Динамо" и "Тосно".-0-