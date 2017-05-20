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Виктор Гончаренко привел ЦСКА к серебру футбольного чемпионата России
21.05.2017 18:01 — Новости Спорта | БелТА
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко завоевали серебряные медали чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в домашнем поединке заключительного, 30-го тура премьер-лиги армейцы разгромили махачкалинский "Анжи" со счетом 4:0 и обеспечили себе второе место вслед за московским "Спартаком". Конкурент ЦСКА в борьбе за серебро и путевку в Лигу чемпионов питерский "Зенит" также добился победы, обыграв в Москве "Локомотив" 2:0, но отстал от команды Гончаренко на 1 балл и стал обладателем бронзы, получив пропуск в Лигу Европы. Вместе с "Зенитом" во втором по рангу континентальном турнире сыграют футболисты "Краснодара", которые разгромили на выезде главного неудачника сезона томскую "Томь" - 5:1. В составе краснодарцев голевой дубль оформил Федор Смолов, который стал лучшим бомбардиром российского чемпионата, забив 17 мячей.
Вместе с томичами премьер-лигу покидают самарские "Крылья Советов", в которых играет белорусский форвард Сергей Корниленко. Сегодня "крылышки" уступили у себя дома грозненскому "Тереку" 1:3 и потеряли прописку в элитном дивизионе российского первенства.
В стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге сыграет тульский "Арсенал", победивший у себя дома "Спартак" - 3:0, и "Оренбург", переигравший на своем поле гостей из "Ростова" со счетом 2:0. В составе "Оренбурга" весь матч отыграл белорус Станислав Драгун, а один из лидеров ростовчан Тимофей Калачев был заменен на 55-й минуте встречи.
Итоговое положение:
1. "Спартак" - 69 очков (разница мячей - 46-27),
2. ЦСКА - 62 (47-15),
3. "Зенит" - 61 (50-19),
4. "Краснодар" - 49 (40-22),
5. "Терек" - 48 (38-35),
6. "Ростов" - 48 (36-18),
7. "Уфа" - 43 (22-25),
8. "Локомотив" - 42 (39-27),
9. "Рубин" - 38 (30-34),
10. "Амкар" - 35 (25-29),
11. "Урал" - 30 (24-44),
12. "Анжи" - 30 (24-38),
13. "Оренбург" - 30 (25-36),
14. "Арсенал" - 28 (18-40),
15. "Крылья Советов" - 28 (31-39),
16. "Томь" - 14 (17-64).
В стыковых матчах "Арсенал" сыграет с хабаровским СКА, "Оренбург" будет соперничать с красноярским "Енисеем". В премьер-лигу вышли московское "Динамо" и "Тосно".-0-
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Сегодня в домашнем поединке заключительного, 38-го тура премьер-лиги армейцы разгромили махачкалинский "Анжи" со счетом 4:0 и обеспечили себе второе место вслед за...
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