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Девизом Европейских игр-2019 будет лозунг «Bright You», в сокращенном виде – BY
21.05.2017 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Скопье прошел 38-й семинар ЕОК, на котором были утверждены
Представители рабочей группы Минск-2019 заявили, что девизом Евроигр-2019 будет лозунг «Bright You» («Яркий ты»).
Данный лозунг в сокращенном виде будет обозначаться как BY.
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Сегодня в Скопье прошел 38-й семинар ЕОК, на котором были утверждены сроки проведения вторых Европейских Игр в Минске.
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