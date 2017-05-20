«Прессбол»: Александр Глеб покидает «Крылья Советов»

Белорусский полузащитник «Крылья Советов» Александр Глеб покидает самарский клуб, сообщает «Прессбол».

Контракт с игроком действует до 30 мая, продлевать его стороны не будут.

«Крылья Советов» по итогам сезона потеряли прописку в премьер-лиге и опустились в ФНЛ.

Глеб провел 7 матчей в чемпионате России в прошлом сезоне. Подробная статистика 36-летнего полузащитника здесь .