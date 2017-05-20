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«Прессбол»: Александр Глеб покидает «Крылья Советов»
21.05.2017 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник «Крылья Советов» Александр Глеб покидает самарский клуб, сообщает «Прессбол».
Контракт с игроком действует до 30 мая, продлевать его стороны не будут.
«Крылья Советов» по итогам сезона потеряли прописку в премьер-лиге и опустились в ФНЛ.
Глеб провел 7 матчей в чемпионате России в прошлом сезоне. Подробная статистика 36-летнего полузащитника
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Белорусский полузащитник «Крылья Советов» Александр Глеб покидает самарский клуб, сообщает «Прессбол».
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