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Белорус Юрий Рыбак завоевал тиутул чемпиона Европы по самбо

21.05.2017 18:31 — Новости Спорта | БелТА  
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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Юрий Рыбак завоевал титул чемпиона Европы по самбо. Турнир завершился в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории свыше 100 кг он был сильнее россиянина Аслана Камбиева. Серебряная награда на счету еще одного представителя хозяев соревнований Тимофея Емельянова, который в финале весовой категории до 82 кг уступил Али Куржеву.

В состязаниях у женщин белоруска Кристина Казаной (56 кг) не смогла найти контраргументов в решающем поединке с Анастасией Валовой из России и заняла второе место на чемпионате Европы. Ее подруга по сборной Анжела Жилинская (68 кг) заняла третье место на турнире.

В боевом самбо на домашнем чемпионате Европы на счету белорусов две медали. Владимир Сутоцкий поднялся на вторую ступень пьедестала почета в категории до 90 кг, а Илья Бубнов (68 кг) занял третье место. Ранее золотые медали минского чемпионата Европы в белорусской команде завоевали Александр Кокша (68 кг) и Татьяна Мацко (64 кг).

В медальном зачете на континентальном форуме в Минске уверенную победу одержали самбисты из России, завоевав восемь медалей (5 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые награды), второе место у команды Беларуси (2+1+4), третье - у сборной Грузии (1+2+4). В боевом самбо россияне завоевали девять золотых медалей, второе место заняли украинцы (4 серебряные+1 бронзовая), третье у белорусов (2 серебряные и 3 бронзовые). В зачете среди женщин белорусская команда заняла третье место (1 золотая, 2 серебряные и 4 бронзовые награды).

В Дворце спорта в Минске разыграно 27 комплектов наград: в 9 весовых категориях у мужчин и в 9 - у женщин в спортивном самбо, а также в 9 весовых категориях в боевом самбо.

Организаторами соревнований выступают Европейская и Белорусская федерации самбо, Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Мингорисполком, НОК и Международная федерация самбо.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В весовой категории свыше 100 кг он был сильнее россиянина Аслана Камбиева. Серебряная награда на счету еще одного представителя хозяев соревнований Тимофея...

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