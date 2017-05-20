Денис Шунто пообщался с болельщиками «Крумкачоў» после проигрыша «Неману»

Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто вышел к болельщикам команды после поражения от «Немана» (0:2) в Гродно.

Шунто поблагодарил поклонников «воронов» за поддержку и извинился за последние неудачи футболистов. Глава «Крумкачоў» заверил, что истоки проблем кроются в психологической плоскости и команда готова выйти из «черной полосы» в ближайшее время, сообщает «Прессбол».

Напомним, «Крумкачы» не могут победить четыре матча кряду, после девяти туров команда имеет восемь очков.