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Денис Шунто пообщался с болельщиками «Крумкачоў» после проигрыша «Неману»
21.05.2017 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто вышел к болельщикам команды после поражения от «Немана» (0:2) в Гродно.
Шунто поблагодарил поклонников «воронов» за поддержку и извинился за последние неудачи футболистов. Глава «Крумкачоў» заверил, что истоки проблем кроются в психологической плоскости и команда готова выйти из «черной полосы» в ближайшее время, сообщает «Прессбол».
Напомним, «Крумкачы» не могут победить четыре матча кряду, после девяти туров команда имеет восемь очков.
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто вышел к болельщикам команды после поражения от «Немана» (0:2) в Гродно.
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