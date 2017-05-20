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Владимир Пятенко: «Глеб высказывался в адрес легионеров «Немана» и послал болельщиков? Если такое было, то мы разберемся»
21.05.2017 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко поделился мнением о поведении Вячеслава Глеба в матче против «Немана».
- Вячеслав Глеб сегодня нелицеприятно высказывался в адрес легионеров Гродно, а после игры послал болельщиков «Немана». Будут ли санкции?
– Не знаю, было это или нет. Комментировать что-то не зная ситуации... Ну сбили и нашего игрока. Есть рефери и он определяет.
Если он выражается?! Еще раз говорю – если это есть, то мы разберемся. У нас есть штрафы, но пока это не подтверждено. Я этого не слышал, а то, что он грубо сыграл – так это в каждой игре бывает, – сказал Пятенко.
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Владимир Пятенко: «Глеб высказывался в адрес легионеров «Немана» и послал болельщиков? Если такое было, то мы разберемся»
Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко поделился мнением о поведении Вячеслава Глеба в матче против «Немана».
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