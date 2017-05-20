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Игорь Ковалевич: «Состояние газона ЦСК «Неман»? Сегодня мы играли на «Уэмбли»

21.05.2017 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич оценил состояние газона на стадионе в Гродно.

- Оцените состояние газона.

–То, что было, и то, что сейчас... Так сегодня мы играли на «Уэмбли». На данный момент он очень хорошего качества. В Гродно всегда был хороший газон. К финалу он будет очень хорош, – сказал Ковалевич.

Напомним, 28 мая финал Кубка Беларуси «Динамо» Брест – «Шахтер» состоится на стадионе ЦСК «Неман» в Гродно.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич оценил состояние газона на стадионе в Гродно.

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