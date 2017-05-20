Игорь Ковалевич: «Состояние газона ЦСК «Неман»? Сегодня мы играли на «Уэмбли»

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич оценил состояние газона на стадионе в Гродно.

- Оцените состояние газона.

–То, что было, и то, что сейчас... Так сегодня мы играли на «Уэмбли». На данный момент он очень хорошего качества. В Гродно всегда был хороший газон. К финалу он будет очень хорош, – сказал Ковалевич.

Напомним, 28 мая финал Кубка Беларуси «Динамо» Брест – «Шахтер» состоится на стадионе ЦСК «Неман» в Гродно.