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«Арсенал» впервые за 20 лет не сыграет в Лиге чемпионов

21.05.2017 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Арсенал» не пробился в лидирующую четверку по итогам сезона АПЛ впервые с сезона-1995/96 и впервые после назначения Арсена Венгера на пост главного тренера в 1996 году.

Впервые с сезона-1997/98 лондонский клуб не сыграет в Лиге чемпионов и, заняв пятое место, в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.

 
 
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«Арсенал» не пробился в лидирующую четверку по итогам сезона АПЛ впервые с сезона-1995/96 и впервые после назначения Арсена Венгера на пост главного тренера в 1996 году.

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