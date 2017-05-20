«Арсенал» впервые за 20 лет не сыграет в Лиге чемпионов

«Арсенал» не пробился в лидирующую четверку по итогам сезона АПЛ впервые с сезона-1995/96 и впервые после назначения Арсена Венгера на пост главного тренера в 1996 году.

Впервые с сезона-1997/98 лондонский клуб не сыграет в Лиге чемпионов и, заняв пятое место, в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.