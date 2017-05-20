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«Арсенал» впервые за 20 лет не сыграет в Лиге чемпионов
21.05.2017 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Арсенал» не пробился в лидирующую четверку по итогам сезона АПЛ впервые с сезона-1995/96 и впервые после назначения Арсена Венгера на пост главного тренера в 1996 году.
Впервые с сезона-1997/98 лондонский клуб не сыграет в Лиге чемпионов и, заняв пятое место, в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.
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«Арсенал» не пробился в лидирующую четверку по итогам сезона АПЛ впервые с сезона-1995/96 и впервые после назначения Арсена Венгера на пост главного тренера в 1996 году.
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