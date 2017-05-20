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«Славия» – «Ислочь». Пунтус не пришел на пресс-конференцию после матча
21.05.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус не явился на пресс-конференцию после домашнего матча 9-го тура чемпионата страны против «Ислочи» (2:3).
Отметим, что «Славия» не может победить на протяжении семи матчей чемпионата. Команда потерпела 4 поражения в пяти последних играх.
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Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус не явился на пресс-конференцию после домашнего матча 9-го тура чемпионата страны против «Ислочи» (2:3).
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