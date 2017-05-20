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Черник продолжит карьеру в «Нанси»

21.05.2017 19:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский голкипер «Нанси» Сергей Черник продолжит карьеру во французском клубе, срок контракта с которым истекает через два года. В нынешнем чемпионате Франции «Нанси» потерял прописку в Лиге 1.

После отпуска вратарь должен прибыть в «Нанси», который 27 июня начнет подготовку к новому сезону.

Черник в скором времени поступит в расположение сборной Беларуси, которой предстоит провести три поединка: 1 июня — со швейцарцами, 9 июня — с болгарами (официальный матч) и 12 июня — с новозеландцами.

Сбор национальной команды начнется 28 мая.

 
 
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Белорусский голкипер «Нанси» Сергей Черник продолжит карьеру во французском клубе, срок контракта с которым истекает через два года.

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