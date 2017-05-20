Российские хоккеисты второй раз подряд завоевали бронзу чемпионата мира

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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной России стали обладателями бронзовых наград 81-го чемпионата мира, который сегодня завершается в Кельне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Упустив накануне победу в полуфинале с канадцами (2:4), россияне сегодня уверенно переиграли финскую сборную в поединке за 3-е место со счетом 5:3 (1:0, 3:1, 1:2). На протяжении всей встречи подопечные Олега Знарка действовали первым номером и на 7-й минуте Никита Гусев в первый раз поразил ворота соперников. Во втором периоде Гусев забросил свою вторую шайбу, а еще по голу в свой актив записали Владимир Ткачев и Богдан Киселевич. Пропустив 4 шайбы, финский голкипер Йонас Корписало покинул ворота, уступив место Харри Сатери. В самой концовке второго периода Микко Рантанен отыграл один гол, в начале заключительной трети матча отличился Микко Лехтонен, а затем Вели-Матти Савинайнен сократил разрыв до минимума - 3:4. После этого россияне почувствовали, что победа ускользает и вновь заиграли активнее. За 12 минут до финиша матча Никита Киселев распечатал Сатери, забросив пятую шайбу в ворота финнов. Скандинавы пытались отыграться, но больше не смогли пробить голкипера россиян Андрея Василевского.

Российские хоккеисты повторили свой результат годичной давности – на домашнем ЧМ-2016 они также завоевали бронзу, разгромив в матче за 3-е место американцев со счетом 7:2. Однако для сборной России бронза не является достижением, ее цель золото. В последний раз россияне выигрывали чемпионат мира в 2014 году в Минске.

В решающем поединке нынешнего мирового первенства действующий чемпион планеты команда Канады встретится со сборной Швеции (начало в 21.45; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 1"). Год назад в Москве канадцы переиграли в финале финнов - 2:0, завоевав второе подряд и 26-е в истории золото. Шведские хоккеисты в последний раз были чемпионами мира в 2013 году, а годом позже стали обладателями бронзы.-0-