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Кубок Стэнли. Финал Востока. «Питтсбург» принимает «Оттаву»

21.05.2017 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В пятом матче финальной серии Восточной конференции в Кубке Стэнли «Питтсбург» принимает «Оттаву».

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал Восточной конференции

Питтсбург – Оттава
Дата проведения
21 мая, 22.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2.

 

 

 
 
Ссылка на источник 58
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В пятом матче финальной серии Восточной конференции в Кубке Стэнли «Питтсбург» принимает «Оттаву».

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