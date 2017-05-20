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Кубок Стэнли. Финал Востока. «Питтсбург» принимает «Оттаву»
21.05.2017 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
В пятом матче финальной серии Восточной конференции в Кубке Стэнли «Питтсбург» принимает «Оттаву».
НХЛ
Кубок Стэнли
Финал Восточной конференции
Счет в серии: 2-2.
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В пятом матче финальной серии Восточной конференции в Кубке Стэнли «Питтсбург» принимает «Оттаву».
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