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Артемий Панарин: «Какой-то Вася на диване сидит и рассказывает, что приз лучшему бомбардиру – утешительный. Да пошел он нахер»

21.05.2017 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий сборной России Артемий Панарин прокомментировал высказывания о значимости статуса лучшего бомбардира ЧМ-2017. 

– 17 и 3 очка отрыва от конкурентов. Как поступите с медалью?

– Поедет к деду, у него минимузей. Он – хранитель наград.

– Стать лучшим бомбардиром чемпионата мира – круто?

– Все мои родные и близкие порадуются. Эта награда дается не каждый год, в детстве мечтал об этом, а сейчас какой-то Вася на диване сидит и рассказывает... Да пошел он нахер... – приводит слова Панарина «Спорт-Экспресс».

«Чемпионат» приводит немного другую версию фразы: «Кто говорит, что приз лучшему бомбардиру ЧМ – это фигня и утешительный приз? Болельщики? Мне просто интересно, кто это говорит. Очень злюсь в такие моменты. Если я не разбираюсь, то я не могу сказать. 

Мои близкие и родные, дедушки, бабушки обрадуются, и это не то, что дается каждый год. В детстве мечтал. А сейчас какой-то Вася на диване сидит и рассказывает, что это утешительный приз, да пошел он на…». 

 
 
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Нападающий сборной России Артемий Панарин прокомментировал высказывания о значимости статуса лучшего бомбардира ЧМ-2017.

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