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«Челси» одержал 30 побед в АПЛ, и это новый рекорд

21.05.2017 21:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Челси» в заключительном туре премьер-лиги разгромил «Сандерленд» (5:1).

Команда тренера Антонио Конте одержала 30 побед в завершившемся чемпионате. Это новый рекорд премьер-лиги.

Ранее «Челси» удавалось одержать 29 побед в чемпионате. Такое случалось в сезоне-2004/05 и в сезоне-2005/06.

 

 
 
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«Челси» в заключительном туре премьер-лиги разгромил «Сандерленд» (5:1).

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