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Сергей Яромко: «После поражения в Новополоцке вел разговоры с командой очень жестко. Хорошо, что достучался до них»

21.05.2017 22:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко прокомментировал результат матча против «Торпедо-БелАЗа» (3:2).

– Разделил бы игру на два тайма. Перемена случилась во многом благодаря нашим ведущим, которые вдохновили болельщиков, напоминая, что мы всегда результативно играем с «Торпедо». Изначально статус соперника довлел над ребятами. Да, «Торпедо» контролировало игру. Но позитива добавляло то, что три момента в первом тайме мы все-таки имели: два «стандарта» и выход Глебко один на один. И слова, которые сказал ребятам в перерыве, и перестроения, которых мы хотели достичь путем замен и ведения игры, пошли на пользу.

Соперник действовал по счету, все-таки 2:0 — довольно большой гандикап. Но смогли забить — замены можно занести в актив. Еще был психологически тяжелый момент после незаслуженного поражения в Новополоцке, в котором виноваты мы сами. Оно всю неделю нависало над ребятами. Я с ними вел разговоры очень жестко — и в индивидуальных беседах, и в целом с командой. Моя задача была — встряхнуть ребят, чтобы поверили в себя. Хорошо, что достучался до них. Могу сказать, что я горд за команду. И за болельщиков.

- Почему заменили Пласконного?

– Паше еще в перерыве сделали обезболивающий укол. Я попросил его не рисковать, потому что еще весь чемпионат впереди.

- После травм вернулись в строй Лебедев и Карпович. Как оцените их игру?

– Скажу честно: рисковал. Лебедев не тренировался с нами 16 дней, Карпович — 10, но риск себя оправдал.

- Почему третий матч подряд проводите замены в опорной зоне?

– Потому что окончательного сочетания там еще не найдено. Плюс из-за болезни Тупчий пропускал игру. Поэтому варьируем, ищем — надеюсь, к началу второго круга оптимальное сочетание найдем, – сказал Яромко.

 
 
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Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко прокомментировал результат матча против «Торпедо-БелАЗа» (3:2).

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