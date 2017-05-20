Игорь Криушенко: «Один товарищ «привязал» себя к двум штангам — дальше линии ворот не двигался»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Криушенко прокомментировал результат матча против «Городеи» (2:3).

«Предупреждали ребят, что соперник давит при «стандартах», создает голевые моменты. В первом тайме было два звоночка, но не дошло. А во втором тайме все вылезло наружу. Низко «сели», позволили сопернику подавать и бороться, проиграли обратные сбросы.

Ну и один товарищ «привязал» себя к двум штангам — дальше линии ворот не двигался. Обидно, но что поделать... Побеждает тот, у кого сильнее характер. А мы выглядели бесхребетно», – сказал Криушенко.

Отметим, что вратарем «Торпедо» в матче против «Городеи» был Валерий Фомичев.