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Хавбек «Крыльев» Ткачев: «Должны умирать на поле, а получился, бл***, детский садик. Нах** обосрались»

21.05.2017 23:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хавбек «Крыльев Советов» Сергей Ткачев ответил на вопросы по окончании матча с «Тереком» (1:3).

– Сегодня мало кто ждал такой результат. Какие сейчас эмоции после вылета в ФНЛ?

– Никаких эмоций. Как будто сдох, так могу сказать. Нет ничего позитивного… Хочу принести свои извинения всем болельщикам, всем, кто в нас верил…

Посмотрим, что будет дальше. Я сам еще не знаю, может быть, еще останусь в аренде здесь, посмотрим. Ничего не могу сказать, не знаю, что произошло…

Так нельзя просто вообще, бл***, должны умирать на поле, а получился, бл***, детский садик, бл***, ясельная группа была на поле. Что тут говорить? Сказать, что «Терек» классно играл? Не могу я такого сказать… Нах** обосрались, теперь говно это будем выкидывать.

Надеюсь, извинимся перед болельщиками, по лицу, может, кто-то получит, тоже правильно будет. Еще не знаю, как и что руководство планирует, ничего такого не могу сказать. Дальнейшие планы вообще неизвестны…

– Какие эмоции были в раздевалке? Шумно было?

– В перерыве было шумно, а сейчас, бл***, если честно, такое ощущение, что все язык проглотили. Тишина, бл***, гробовая была. Пришел руководитель наш, министр эмоционально кое-что сказал, Ваня Таранов заступился за команду. Понятно, что это личное, что случилось в раздевалке, то там и остается, но шумихи не было. Гробовая тишина, – сказал полузащитник.

 
 
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Хавбек «Крыльев Советов» Сергей Ткачев ответил на вопросы по окончании матча с «Тереком» (1:3).

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