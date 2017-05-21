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Хавбек «Крыльев» Ткачев: «Должны умирать на поле, а получился, бл***, детский садик. Нах** обосрались»
21.05.2017 23:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хавбек «Крыльев Советов» Сергей Ткачев ответил на вопросы по окончании матча с «Тереком» (1:3).
– Сегодня мало кто ждал такой результат. Какие сейчас эмоции после вылета в ФНЛ?
Посмотрим, что будет дальше. Я сам еще не знаю, может быть, еще останусь в аренде здесь, посмотрим. Ничего не могу сказать, не знаю, что произошло…
Так нельзя просто вообще, бл***, должны умирать на поле, а получился, бл***, детский садик, бл***, ясельная группа была на поле. Что тут говорить? Сказать, что «Терек» классно играл? Не могу я такого сказать… Нах** обосрались, теперь говно это будем выкидывать.
Надеюсь, извинимся перед болельщиками, по лицу, может, кто-то получит, тоже правильно будет. Еще не знаю, как и что руководство планирует, ничего такого не могу сказать. Дальнейшие планы вообще неизвестны…
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Хавбек «Крыльев» Ткачев: «Должны умирать на поле, а получился, бл***, детский садик. Нах** обосрались»
Хавбек «Крыльев Советов» Сергей Ткачев ответил на вопросы по окончании матча с «Тереком» (1:3).
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