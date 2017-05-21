«Реал» стал чемпионом Испании впервые за 5 лет

«Реал» выиграл чемпионат Испании-2016/17. Эта победа стала для мадридцев первой за пять лет, с чемпионата-2011/12.

В итоговой таблице «Реал» обогнал ставшей вторую «Барселону» на 3 очка: в последнем туре он обыграл «Малагу» (2:0), а каталонцы одолели «Эйбар» (4:2).

Всего «Реал» 33 раза выигрывал чемпионат Испании. Это рекорд страны.