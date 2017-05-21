ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Реал» стал чемпионом Испании впервые за 5 лет

21.05.2017 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Реал» выиграл чемпионат Испании-2016/17. Эта победа стала для мадридцев первой за пять лет, с чемпионата-2011/12.

В итоговой таблице «Реал» обогнал ставшей вторую «Барселону» на 3 очка: в последнем туре он обыграл «Малагу» (2:0), а каталонцы одолели «Эйбар» (4:2).

Всего «Реал» 33 раза выигрывал чемпионат Испании. Это рекорд страны.

 

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Реал» выиграл чемпионат Испании-2016/17.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Пресс-конференция Моуринью продолжалась 10 секунд, никто не задал вопроса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика