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«Реал» стал чемпионом Испании впервые за 5 лет
21.05.2017 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Реал» выиграл чемпионат Испании-2016/17. Эта победа стала для мадридцев первой за пять лет, с чемпионата-2011/12.
В итоговой таблице «Реал» обогнал ставшей вторую «Барселону» на 3 очка: в последнем туре он обыграл «Малагу» (2:0), а каталонцы одолели «Эйбар» (4:2).
Всего «Реал» 33 раза выигрывал чемпионат Испании. Это рекорд страны.
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«Реал» выиграл чемпионат Испании-2016/17.
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