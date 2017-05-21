Пресс-конференция Моуринью продолжалась 10 секунд, никто не задал вопроса

Пресс-конференция тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после игры с «Кристал Пэлас» (2:0) продолжалась около 10 секунд.

Никто из присутствовавших журналистов не стал задавать португальцу вопрос.

«Хорошо. Пока, ребята», – сказал Моуринью и вышел из комнаты для пресс-конференций.

José Mourinho press conference lasts just 10 seconds after Manchester United win – video https://t.co/YZwfBAy6PU pic.twitter.com/rJfowkCDsT — Guardian sport (@guardian_sport) 21 мая 2017 г.