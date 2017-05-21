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Пресс-конференция Моуринью продолжалась 10 секунд, никто не задал вопроса
21.05.2017 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-конференция тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после игры с «Кристал Пэлас» (2:0) продолжалась около 10 секунд.
Никто из присутствовавших журналистов не стал задавать португальцу вопрос.
«Хорошо. Пока, ребята», – сказал Моуринью и вышел из комнаты для пресс-конференций.
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Пресс-конференция тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после игры с «Кристал Пэлас» (2:0) продолжалась около 10 секунд.
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