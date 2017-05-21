Рене Фазель прокомментировал выбор Минска и Риги хозяевами ЧМ-2021

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал победу заявки Минска и Риги на проведение Чемпионата мира 2021 года.

"Две федерации хорошо сработали вместе, это тот случай, когда небольшие команды объединяются, чтобы разбить большого брата — Финляндию. Такое объединение и сделало победу возможной", — сообщил Фазель в эфире телеканала ОНТ.

Глава IIHF добавил, что обе страны много работали, чтобы добиться положительного результата.

Также Фазель прокомментировал игру сборной Беларуси на нынешнем чемпионате.

"Я знаю, что Белаусь может играть гораздо лучше. Во Франции вы не показали все, на что способны. Шансы на победу в игре с финнами были высокими. А эта сборная — полуфиналист. Из неудач не нужно делать трагедию", — рассказал Фазель.

В пятницу в Кельне прошел конгресс IIHF, на котором делегаты выбрали хозяев ЧМ-2021. Голосование прошло в два раунда, так как итоги первого были признаны недействительными. Совместная заявка Минска и Риги сперва набрала 54 голоса против 53 у Финляндии. Разницы оказалось недостаточно, во втором туре минчане и рижане набрали 55 голосов, финны — 52.

Рене Фазель возглавил Международную федерацию хоккея в 1994 году. Чемпионат мира по хоккею в Минске в 2014-м он назвал лучшим на своей памяти.