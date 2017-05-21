Хоккеисты Швеции обыграли в финале ЧМ Канаду и стали чемпионами мира

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Швеции обыграли в финале чемпионата мира Канаду со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов и стали чемпионами мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом матча за золотые медали шансы на успех команд расценивались как равные. Поединок в Кельне на LANXESS arena получился не столь богатым на голы, хотя уже в первом периоде моменты имелись и у ворот шведов, и канадцев. Однако счет в игре был открыт лишь под занавес второго периода. Защитник шведов Виктор Хедман перехватил шайбу своей зоне и в быстрой контратаке нанес точный бросок при игре в меньшинстве - 1:1. Сравнять счет канадцам удалось в самом начале третьего периода, разыграв очередное большинство. Райан О'Райли успешно действовал в большинстве - 1:1. В овертайме заброшенных голов болельщики не увидели, а в серии буллитов сильнее оказалась сборная Швеции - 2:1. Точными бросками отметились Никлас Бэкстрем и Оливер Экман-Ларссон.

Для шведов это десятый чемпионский титул и первый с 2013 года. Ранее в финалах чемпионатах мира сильнейшего в серии буллитов определяли лишь однажды. В 1994 году канадцы одолели финнов.

Бронзовые награды чемпионата мира завоевали хоккеисты сборной России, которые обыграли в Кельне команду Финляндии - 5:3.

Итоговое положение: 1. Швеция. 2. Канада. 3. Россия. 4. Финляндия. 5. США. 6. Швейцария. 7. Чехия. 8. Германия. 9. Франция. 10. Латвия. 11. Норвегия. 12. Дания. 13. Беларусь. 14. Словакия. 15. Словения. 16. Италия.

Лучшим бомбардиров мирового форума стал россиянин Артемий Панарин 17 очков (4 гола и 13 результативных передач).

Следующий чемпионат мира по хоккею с шайбой в элитном дивизионе пройдет в Дании, в городах Копенгаген и Хернинг.-0-