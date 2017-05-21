Нападающий сборной России Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром ЧМ-2017. В 10 матчах на его счету 17 (4+13) очков.

Второе место в списке лучших бомбардиров с 15 очками делят россиянин Никита Кучеров (7+8) и канадец Нэтан Маккиннон (6+9).

Еще один россиянин Никита Гусев делит со шведом Вильямом Нюландером четвертое место: у обоих по 14 (7+7) очков.

Артемий Панарин: «Какой-то Вася на диване сидит и рассказывает, что приз лучшему бомбардиру – утешительный. Да пошел он нахер»