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Панарин стал лучшим бомбардиром ЧМ-2017
22.05.2017 02:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий сборной России Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром ЧМ-2017. В 10 матчах на его счету 17 (4+13) очков.
Второе место в списке лучших бомбардиров с 15 очками делят россиянин Никита Кучеров (7+8) и канадец Нэтан Маккиннон (6+9).
Еще один россиянин Никита Гусев делит со шведом Вильямом Нюландером четвертое место: у обоих по 14 (7+7) очков.
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Нападающий сборной России Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром ЧМ-2017.
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