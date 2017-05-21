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Панарин стал лучшим бомбардиром ЧМ-2017

22.05.2017 02:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий сборной России Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром ЧМ-2017. В 10 матчах на его счету 17 (4+13) очков.

Второе место в списке лучших бомбардиров с 15 очками делят россиянин Никита Кучеров (7+8) и канадец Нэтан Маккиннон (6+9).

Еще один россиянин Никита Гусев делит со шведом Вильямом Нюландером четвертое место: у обоих по 14 (7+7) очков. 

Артемий Панарин: «Какой-то Вася на диване сидит и рассказывает, что приз лучшему бомбардиру – утешительный. Да пошел он нахер»

 
 
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Нападающий сборной России Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром ЧМ-2017.

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