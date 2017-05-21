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Джон Купер: «Мы проиграли шведам не матч, а только серию буллитов»

22.05.2017 02:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Канады Джон Купер подвел итоги финального матча ЧМ-2017 против Швеции (1:2 Б).

«У шведов действительно исключительная команда, было круто играть против них. Пусть мы знаем результат, знаем, что шведы – чемпионы мира, мы не чувствуем, что проиграли игру – мы проиграли только серию буллитов. Штрафные броски – это часть регламента, в итоге все решалось в мастер-шоу, и мы уступили.

Этот турнир открыл мне глаза – я увидел много удивительных игроков в сборных России, Швеции, Финляндии. Я понял, что хоккей – действительно глобальная игра», – сказал Купер.

 
 
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Главный тренер сборной Канады Джон Купер подвел итоги финального матча ЧМ-2017 против Швеции (1:2 Б).

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