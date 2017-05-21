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«Крылья Советов» – «Терек». Несмотря на дождь, в рамках антитеррористических учений на матч запретили проносить зонты

22.05.2017 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч заключительного тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Терек» (1:3) прошел при усиленных мерах безопасности.

Дежурившие на входе правоохранители не пропускали на стадион «Металлург» в Самаре людей с малейшим подозрением на алкогольное опьянение. 

Кроме того, несмотря на дождь, людям запрещали проносить с собой зонты. Многие оставили их на входе, чтобы попасть на матч.

Не смогли пройти на трибуны и те, у кого были с собой камеры, фотоаппараты, зарядки, внешние аккумуляторы для телефонов, наушники и другие вещи.

Перед матчем «Крылья Советов» предупредили  на своем официальном сайте, что на арену не будут пропускать с термосами. Позже клуб разъяснил ситуацию: «Это требование силовых структур. Учения идут антитеррористические в Самаре. Просим отнестись с пониманием и приносим извинения за неудобства».

Согласно официальной статистике, игру, после которой волжане вылетели из премьер-лиги, посетили 4623 зрителя.

ФОТО

 
 
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Матч заключительного тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Терек» (1:3) прошел при усиленных мерах безопасности.

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