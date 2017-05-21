22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Питтсбурга" разгромили "Оттаву" в пятом матче полуфинальной серии в борьбе за Кубок Стэнли со счетом 7:0 (4:0, 1:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Исход встречи был предрешен уже после первого периода, в ходе которого "пингвины" забросили четыре шайбы. "Питтсбург" вышел вперед в серии до четырех побед - 3:2. Следующий матч в Восточной конференции состоится в Оттаве 24 мая.

В Западной конференции "Нэшвилл" лидирует в противостоянии с "Анахаймом" - 3:2. 23 мая эти команды встретятся на площадке "Нэшвилла".

Действующими обладателем Кубка Стэнли являются хоккеисты "Питтсбурга".-0-