Игорь Криушенко: «В ключевые минуты я увидел у команды только растерянность и скуку. Что с ними делать, даже не знаю»

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» после поражения от «Городеи» (2:3) в рамках 9-го тура высшей лиги ответил на вопросы журналистов.

- Вы вызвали в сборную бывшего игрока «Городеи» Антона Сароку. Может, присматриваетесь к кому-то из текущего состава «сахарников»?

– Мы следим за всеми игроками в чемпионате Беларуси. Кто будет проявлять себя и будет достоин вызова в сборную, почему нет?

- У вас есть объяснение, что случилось с командой в те две минуты, когда вы пропустили второй и третий голы?

– Ну что случилось? Сложно здесь что-то сказать. Опытные ребята... Мне это объяснить тяжело. В эти минуты я увидел у команды только растерянность и скуку. Что с ними делать, даже не знаю.

- На перерыв команда уходила, уверенно ведя в два мяча. И предпосылок для переворота не было ни по счету, ни по игре. В раздевалке не призывали подопечных, может быть, успокоиться?

– Нет, я сказал: исключить до минимума стандарты и не садиться глубоко. Это все, о чем я попросил. Все. А было сделано все наоборот. Поэтому что здесь комментировать? Мне тяжело найти объяснения этой ситуации, – сказал Криушенко.