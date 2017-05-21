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Игорь Криушенко: «В ключевые минуты я увидел у команды только растерянность и скуку. Что с ними делать, даже не знаю»
22.05.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» после поражения от «Городеи» (2:3) в рамках 9-го тура высшей лиги ответил на вопросы журналистов.
- Вы вызвали в сборную бывшего игрока «Городеи» Антона Сароку. Может, присматриваетесь к кому-то из текущего состава «сахарников»?
– Мы следим за всеми игроками в чемпионате Беларуси. Кто будет проявлять себя и будет достоин вызова в сборную, почему нет?
- У вас есть объяснение, что случилось с командой в те две минуты, когда вы пропустили второй и третий голы?
– Ну что случилось? Сложно здесь что-то сказать. Опытные ребята... Мне это объяснить тяжело. В эти минуты я увидел у команды только растерянность и скуку. Что с ними делать, даже не знаю.
- На перерыв команда уходила, уверенно ведя в два мяча. И предпосылок для переворота не было ни по счету, ни по игре. В раздевалке не призывали подопечных, может быть, успокоиться?
– Нет, я сказал: исключить до минимума стандарты и не садиться глубоко. Это все, о чем я попросил. Все. А было сделано все наоборот. Поэтому что здесь комментировать? Мне тяжело найти объяснения этой ситуации, – сказал Криушенко.
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Игорь Криушенко: «В ключевые минуты я увидел у команды только растерянность и скуку. Что с ними делать, даже не знаю»
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» после поражения от «Городеи» (2:3) в рамках 9-го тура высшей лиги ответил на вопросы журналистов.
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