|
НБА. Финал Востока. «Бостон» вырвал победу у «Кливленда» в третьем матче
22.05.2017 06:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 21 мая, в рамках третьего матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Кливленд» на своей площадке проиграл «Бостону» (108:111, 2-1).
НБА
Плей-офф
Финал Восточной конференции
Третий матч
«Кливленд» ведет в серии – 2-1
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 21 мая, в рамках третьего матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Кливленд» на своей площадке проиграл «Бостону» (108:111, 2-1).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии