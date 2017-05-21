ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. Финал Востока. «Бостон» вырвал победу у «Кливленда» в третьем матче

22.05.2017 06:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В воскресенье, 21 мая, в рамках третьего матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Кливленд» на своей площадке проиграл «Бостону» (108:111, 2-1).

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Третий матч

Кливленд – Бостон 108:111 (35:24, 31:26, 21:32, 21:29)
Дата проведения
22 мая, 03.30, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча
Кливленд
Ирвинг (29 + 7 передач), Лав (28 + 10 подборов), Томпсон (18 + 13 подборов), Джей Ар Смит (13 + 8 подборов), Джеймс (11 + 6 передач + 6 потерь)  старт; Шамперт (6), Корвер (3), Уильямс (0), Джефферсон (0).
Бостон
Смарт (27 + 7 передач), Брэдли (20), Хорфорд (16 + 6 передач), Краудер (14 + 11 подборов), Джонсон (2)  старт; Олиник (15), Жеребко (10), Грин (5), Розир (2), Браун (0), Зеллер (0).

«Кливленд» ведет в серии – 2-1

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 21 мая, в рамках третьего матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Кливленд» на своей площадке проиграл «Бостону» (108:111, 2-1).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Луис Энрике: «Мне не за что себя критиковать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика