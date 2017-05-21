Швед Вильям Нюландер признан самым ценным игроком ЧМ по хоккею

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Нападающий сборной Швеции по хоккею Вильям Нюландер назван самым ценным игроком 81-го Чемпионата мира, который накануне завершился в Париже (Франция) и Кельне (Германия).

В воскресенье на "Ланксесс-Арене" в Кельне состоялся финал мирового первенства по хоккею. В решающем поединке за золото ЧМ встретились команды Канады и Швеции. Победу со 2:1 в серии буллитов праздновали скандивские хоккеисты .

По итогам турнира, самым ценным игроком был признан форвард шведов Вильям Нюландер. Хоккеист провел десять матчей, в которых забросил семь шайб и семь раз отдавал голевые передачи. Лавры лучшего снайпер ЧМ швед разделил с россиянами Никитой Гусевым и Никитой Кучеровым. Лучшим бомбардиром турнира стал форвард сборной России Артемий Панарин, набравший в девяти матчах 17 очков (четыре гола и 13 передач).

Кроме Нюландера в символическую сборную вошли вратарь россиян Андрей Василевский, защитники Колтон Парайко (Канада) и Деннис Зайденберг (Германия), нападающий сборной России Артемий Панарин и форвард канадцев Нэтан Маккиннон. Директорат Чемпионата мира признал лучшими игроками турнира Василевского, Зайденберга и Панарина.

Напомним, белорусы завершили выступление на ЧМ на итоговом 13-м месте . Подопечные Дэйва Льюиса в семи матчах набрали семь очков. Лучшими в белорусской сборной по итогам турнира стали Александр Павлович, Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин , выступающие за минское "Динамо".