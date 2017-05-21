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Чемпионат Европы по самбо в Минске: белорусы завоевали 20 медалей

22.05.2017 08:24 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая — Sputnik. Белорусские самбисты завоевали 20 наград на домашнем чемпионате Европы по самбо, сообщает Sputnik.

Накануне в Минске во Дворце спорта завершился чемпионат Европы по самбо. Заключительный день соревнований принес белорусской команде сразу несколько медалей: Юрий Рыбак (до 100 кг) — золото, Тимофей Емельянов (82) — серебро, Кристина Казаной (56) — серебро, Анжела Жилинская (68) — бронза. В боевом самбо хозяева континентального первенства завоевали две награды: Владимир Сутоцкий (90) — серебро, Илья Бубнов (68) — бронза. Таким образом, копилка белорусской сборной в воскресенье пополнилась шестью медалями (1 золото, 3 серебра, 2 бронзы).

Напомним, что по итогам двух первых дней турнира у Беларуси было 14 наград (2 золота, 2 серебра, 10 бронз). А всего на домашнем чемпионате Европы белорусские самбисты завоевали 20 медалей (3, 5, 12).

В медальном зачете ЧЕ по спортивному самбо среди мужчин белорусские спортсмены заняли второе место (2, 1, 4). Первое — россияне (5, 1, 2), третье — грузины (1, 2, 4). В боевом самбо также победила Россия (9 золотых медалей), второе место у украинцев (4 серебра, 1 бронза), третьими стали белорусы (2 серебра, 4 бронзы).

В зачете спортивного самбо среди женщин белорусская команда заняла третье место (1 золотая, 2 серебряные и 4 бронзовые награды).

Всего на чемпионате было разыграно 27 комплектов наград: в 9 весовых категориях у мужчин и в 9 — у женщин в спортивном самбо, а также в 9 весовых категориях в боевом самбо.

Турнир проводился в 45-й раз, и в третий раз — в Беларуси. 

 
Теги: Минск
 
 
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Россия заняла первое место в медальном зачете во всех трех дисциплинах, белорусы - вторые в спортивном самбо (мужчины), третьи в боевом и третьи в спортивном...

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