|
Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею
22.05.2017 00:50 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мая — Sputnik. Решающий матч Чемпионата мира по хоккею завершился победой сборной Швеции по буллитам.
Борьба за звание чемпиона вышла напряженной и долгой. Болельщики увидели первую заброшенную шайбу только в конце второго периода. Шведы "распечатали" ворота канадцев, когда играли в меньшинстве. Причем шайба была заброшена за 21 секунду до сирены. После того, как канадцы дважды ошиблись в своей зоне, гол забросил Виктор Хедман.
Начало третьего периода вышло не менее ярким. В этот раз удача улыбнулась хоккеистам канадской сборной. Райан О'Райли сравнял счет и вернул матчу интригу (1:1). Однако она не разрешилась даже в дополнительное время.
© Sputnik Алексей Куденко
Хоккей. Чемпионат мира. Финальный матч
Все решили буллиты. Десятый чемпионский титул завоевала сборная Швеции.
Таким образом, чемпионами мира в 2017 году стали шведы, а серебро досталось чемпионам прошлого года — канадцам.
Накануне состоялся матч за третье место, в котором сборная России оказалась сильнее команды Финляндии и
© Sputnik Алексей Куденко
Хоккей. Чемпионат мира. Финальный матч
А для белорусов Чемпионат мира закончился победным матчем против сборной Норвегии. По итогам турнира хоккеисты набрали семь очков и остались в элитном дивизионе. Однако борьба за возможность поехать на следующий ЧМ в Данию получилась непростой.
Юбилейный 85-й Чемпионат мира по хоккею в 2021 году примут
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы определить победителя, командам Швеции и Канады не хватило трех периодов и дополнительного времени, судьбу титула решили буллиты.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии