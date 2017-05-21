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Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею

22.05.2017 00:50 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая — Sputnik. Решающий матч Чемпионата мира по хоккею завершился победой сборной Швеции по буллитам.

Борьба за звание чемпиона вышла напряженной и долгой. Болельщики увидели первую заброшенную шайбу только в конце второго периода. Шведы "распечатали" ворота канадцев, когда играли в меньшинстве. Причем шайба была заброшена за 21 секунду до сирены. После того, как канадцы дважды ошиблись в своей зоне, гол забросил Виктор Хедман.

Начало третьего периода вышло не менее ярким. В этот раз удача улыбнулась хоккеистам канадской сборной. Райан О'Райли сравнял счет и вернул матчу интригу (1:1). Однако она не разрешилась даже в дополнительное время.

Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею
© Sputnik Алексей Куденко
Хоккей. Чемпионат мира. Финальный матч

Все решили буллиты. Десятый чемпионский титул завоевала сборная Швеции.

Таким образом, чемпионами мира в 2017 году стали шведы, а серебро досталось чемпионам прошлого года — канадцам.

Накануне состоялся матч за третье место, в котором сборная России оказалась сильнее команды Финляндии и завоевала бронзу. Счет игры — 5:3. В 2016 году россияне также оказались на третьей строчке, а вот финны завоевали серебро.

Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею
© Sputnik Алексей Куденко
Хоккей. Чемпионат мира. Финальный матч

А для белорусов Чемпионат мира закончился победным матчем против сборной Норвегии. По итогам турнира хоккеисты набрали семь очков и остались в элитном дивизионе. Однако борьба за возможность поехать на следующий ЧМ в Данию получилась непростой.

Юбилейный 85-й Чемпионат мира по хоккею в 2021 году примут Минск и Рига. Решение было озвучено 19 мая на заседании конгресса Международной федерации хоккея в Кельне. В ходе выборов совместная заявка Беларуси и Латвии, которая была презентована накануне, набрала большее количество голосов (55), чем единственный конкурент — Финляндия (52).

 
Теги: Минск
 
 
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Чтобы определить победителя, командам Швеции и Канады не хватило трех периодов и дополнительного времени, судьбу титула решили буллиты.

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