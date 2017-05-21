БАТЭ обогнал брестское «Динамо» и стал самой посещаемой командой чемпионата Беларуси

Завершился 9-й тур чемпионата Беларуси по футболу.

Его средняя посещаемость составила 2468 человек. Самым посещаемой встречей было «класико» с участием БАТЭ и минского «Динамо» (7553 зрителей). Наименьшую аудиторию собрало противостояние «Минска» и «Днепра» (150 человек).

По итогам 9 игровых дней средняя посещаемость высшей лиги составляет 2205 человек, что на 32 процента выше, чем на аналогичном отрезке сезона-2016.

В таблице посещаемости лидируют БАТЭ (5671 зритель), брестское «Динамо» (5293) и «Гомель» (4320). Замыкают рейтинг «Нафтан» (397 человек), «Ислочь» (543) и «Минск» (740).





Инфографика: Tribuna.com