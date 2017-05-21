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БАТЭ обогнал брестское «Динамо» и стал самой посещаемой командой чемпионата Беларуси
22.05.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Завершился 9-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
Его средняя посещаемость составила 2468 человек. Самым посещаемой встречей было «класико» с участием БАТЭ и минского «Динамо» (7553 зрителей). Наименьшую аудиторию собрало противостояние «Минска» и «Днепра» (150 человек).
По итогам 9 игровых дней средняя посещаемость высшей лиги составляет 2205 человек, что на 32 процента выше, чем на аналогичном отрезке сезона-2016.
В таблице посещаемости лидируют БАТЭ (5671 зритель), брестское «Динамо» (5293) и «Гомель» (4320). Замыкают рейтинг «Нафтан» (397 человек), «Ислочь» (543) и «Минск» (740).
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Завершился 9-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
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