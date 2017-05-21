22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Городея" и "Ислочь" одержали волевые победы в матчах 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Домашняя встреча с жодинским "Торпедо-БелАЗом" началась для футболистов "Городеи" с двух пропущенных мячей от форварда гостей Егора Зубовича, который отличился на 25-й и 41-й минутах игры. Однако во втором тайме все резко изменилось, и сербский нападающий хозяев Боян Дубаич, едва выйдя на замену, отквитал один мяч на 62-й минуте. Его почин через 20 минут поддержал Кирилл Павлючек, а затем Дубаич забил победный мяч, оформив голевой дубль - 3:2.

С таким же результатом "Ислочь" обыграла в Мозыре местную "Славию". Денис Трапашко вывел хозяев вперед в середине первой половины игры, но еще до перерыва Артур Слабашевич и Дмитрий Осипенко дважды поразили ворота мозырян. На 52-й минуте встречи ветеран "Славии" Олег Страханович восстановил равновесие, но на 4-й компенсированной минуте игры его товарищ по команде Денис Ковалевский отправил мяч с свои ворота - 2:3.

Результаты остальных встреч 9-го тура: "Шахтер" (Солигорск) - "Слуцк" - 2:1, БАТЭ (Борисов) - "Динамо" (Минск) - 1:0, "Гомель" - "Нафтан" (Новополоцк) - 3:1, "Динамо" (Брест) - "Витебск" - 2:0, "Минск" - "Днепр" (Могилев) - 0:0, "Неман" (Гродно) - "Крумкачы" (Минск) - 2:0.

Положение в лидирующей группе: "Шахтер" - 22 очка (разница мячей - 12-3), БАТЭ - 20 (16-5), "Динамо" (Минск) - 18 (9-3), "Слуцк" - 17 (12-6), "Неман" - 17 (12-8).

В следующем туре встречаются:

24 мая

"Динамо" (Минск) - "Шахтер", "Днепр" - "Динамо" (Брест);

26 мая

"Городея" - "Неман", "Витебск" - БАТЭ, "Крумкачы" - "Ислочь";

27 мая

"Слуцк" - "Славия", "Торпедо-БелАЗ" - "Гомель", "Нафтан" - "Минск".-0-