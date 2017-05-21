|
Чемпионская гонка АТР. Ивашко совершил прорыв на 84 позиции
22.05.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Emirates ATP Race To London
Положение на 22 мая 2017
Рейтинг ATP можно увидеть по ссылке ниже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Emirates ATP Race To London Положение на 22 мая 2017 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Рафаэль Надаль (Испания) 4915 2 (2) Роджер Федерер (Швейцария) 4045 3 (3) Доминик Тим (Австрия) 2445 4 (12)...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии