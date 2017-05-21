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Чемпионская гонка АТР. Ивашко совершил прорыв на 84 позиции

22.05.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Emirates ATP Race To London

Положение на 22 мая 2017

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Рафаэль Надаль (Испания) 4915
2 (2) Роджер Федерер (Швейцария) 4045
3 (3) Доминик Тим (Австрия) 2445
4 (12) Александр Зверев (Германия) 2130
5 (4) Давид Гоффен (Бельгия) 1730
6 (5) Стэн Вавринка (Швейцария) 1690
7 (16) Новак Джокович (Сербия) 1615
8 (6) Григор Димитров (Болгария) 1475
9 (7) Пабло Каррено-Буста (Испания) 1380
10 (9) Джек Сок (США) 1320
70 (68) Егор Герасимов (Беларусь) 330
129 (124) Владимир Игнатик (Беларусь) 191
235 (321) Илья Ивашко (Беларусь) 91
263 (251) Ярослав Шило (Беларусь) 80
579 (565) Дмитрий Жирмонт (Беларусь) 18

Рейтинг ATP можно увидеть по ссылке ниже.

Рейтинг АТР. Зверев-младший вошел в Топ-10, дель Потро – в Топ-30, Ивашко – в Топ-200

 
 
Ссылка на источник 33
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Emirates ATP Race To London Положение на 22 мая 2017 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Рафаэль Надаль (Испания) 4915 2 (2) Роджер Федерер (Швейцария) 4045 3 (3) Доминик Тим (Австрия) 2445 4 (12)...

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