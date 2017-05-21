Белорусские хоккеисты занимают десятое место в рейтинге ИИХФ

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея по итогам чемпионата мира в Париже и Кельне, завершившегося победой сборной Швеции, обновила рейтинг лучших национальных команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Возглавляет список, несмотря на поражение в финале от шведов 1:2 по буллитам, команда Канады. Второе место сохранили за собой бронзовые призеры прошедшего форума - россияне. На третью строку рейтинга поднялись хоккеисты Швеции.

Сборная Беларуси, заняв на турнире 13-е место (две победы и пять поражений), разместилась на десятом место, потеряв одну позицию.

Десятка сильнейших рейтинга ИИХФ выглядит следующим образом: 1. Канада - 3225 очков; 2. Россия - 3105; 3. Швеция - 3080; 4. Финляндия - 3060; 5. США - 2980; 6. Чехия - 2900; 7. Швейцария - 2705; 8. Германия - 2660; 9. Норвегия - 2535; 10. Беларусь - 2535.

Норвежская команда находится в рейтинге выше благодаря более успешному выступлению на последнем чемпионате.

По итогам мирового форума определены лучшие хоккеисты турнира. Самым ценным игроком признан форвард сборной Швеции Уильям Нюландер, который набрал 14 (7 голов и 7 передач) очков в десяти матчах при абсолютно лучшем на чемпионате показателе полезности +11. Лучшим голкипером стал россиянин Андрей Василевский (процент надежности - 93,56), лучшим защитником признан Деннис Зайденберг из Германии, лучшим форвардом - россиянин Артемий Панарин - 17 (4+13) очков в 9 матчах.-0-