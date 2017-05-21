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Савицкий вызван в сборную Беларуси
22.05.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Игорь Криушенко вызвал атакующего полузащитника гродненского «Немана» Павла Савицкого в расположение сборной Беларуси на предстоящий товарищеский матч против сборной Швейцарии.
Напоминаем,
Напомним, в матче 9-го тура высшей лиги Савицкий оформил дубль и
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Игорь Криушенко вызвал атакующего полузащитника гродненского «Немана» Павла Савицкого в расположение сборной Беларуси на предстоящий товарищеский матч против...
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