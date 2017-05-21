Савицкий вызван в сборную Беларуси

Игорь Криушенко вызвал атакующего полузащитника гродненского «Немана» Павла Савицкого в расположение сборной Беларуси на предстоящий товарищеский матч против сборной Швейцарии.

Напоминаем, список футболистов, вызванных на игру против Швейцарии , а также расширенный список на матч квалификации ЧМ-2018 против Болгарии и спарринг с Новой Зеландией можно найти по приведенным ссылкам.

Напомним, в матче 9-го тура высшей лиги Савицкий оформил дубль и с 6 мячами единолично возглавил гонку бомбардиров . Голевая серия игрока достигла четырех матчей, а больше 6 голов за сезон Савицкий не забивал ни разу с 2014 года, когда он стал автором 11 мячей.

Павел решает все. Дубль Савицкого принес победу «Неману» над «Крумкачамі»